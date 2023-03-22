Появится единый реестр квалифицированных инвесторов

Банк России предложил обсудить новые возможности для диверсификации портфелей неквалифицированных инвесторов:

сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФ недвижимости;

снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории «ААА» до «А»;

продажа некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.

Такие инициативы обсуждались на заседании Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ.

Участники совета концептуально поддержали внедрение новых, более гибких критериев получения статуса квалифицированного инвестора: знания и опыт, а не размер активов, который не отражает понимание инвестором рисков особо сложных финансовых инструментов.

Требования к размеру активов как самостоятельному критерию будут поэтапно повышаться.

Также участники совета одобрили создание единого реестра квалифицированных инвесторов. С ним инвесторам не придется подтверждать квалификацию при переходе от одного брокера к другому.