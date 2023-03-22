Появится единый реестр квалифицированных инвесторов

Банк России предложил обсудить новые возможности для диверсификации портфелей неквалифицированных инвесторов:
- сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФ недвижимости;
- снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории «ААА» до «А»;
- продажа некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.
Такие инициативы обсуждались на заседании Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ.
Участники совета концептуально поддержали внедрение новых, более гибких критериев получения статуса квалифицированного инвестора: знания и опыт, а не размер активов, который не отражает понимание инвестором рисков особо сложных финансовых инструментов.
Требования к размеру активов как самостоятельному критерию будут поэтапно повышаться.
Также участники совета одобрили создание единого реестра квалифицированных инвесторов. С ним инвесторам не придется подтверждать квалификацию при переходе от одного брокера к другому.