Проверки

С 3 апреля начнется эксперимент по таможенному мониторингу

Участников «пилотного» проекта освободят от таможенных проверок. Они смогут увидеть свои ошибки в учете и самостоятельно устранить нарушения.

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3 апреля 2023 года Федеральная таможенная служба запускает пилотный проект по таможенному мониторингу. Об этом сообщается на сайте ФТС.

Участники «пилота» предоставят сотрудникам ФТС удаленный доступ к их системам учета товаров и к информации о хозяйственных операциях.

Во время эксперимента будут изучены электронные документы и таможенные декларации.

«Мониторинг позволит своевременно выявлять риски нарушения таможенного законодательства, а законопослушные участники ВЭД получат возможность заблаговременно увидеть свои ошибки и устранить их негативные последствия», – сказано в сообщении.

Участников проекта освободят от выездных таможенных проверок. Компаниям предоставят заключение, где будут видны все возможные риски.

Эксперимент продлится до 1 ноября 2023 года.

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