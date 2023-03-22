С 3 апреля начнется эксперимент по таможенному мониторингу

3 апреля 2023 года Федеральная таможенная служба запускает пилотный проект по таможенному мониторингу. Об этом сообщается на сайте ФТС.
Участники «пилота» предоставят сотрудникам ФТС удаленный доступ к их системам учета товаров и к информации о хозяйственных операциях.
Во время эксперимента будут изучены электронные документы и таможенные декларации.
«Мониторинг позволит своевременно выявлять риски нарушения таможенного законодательства, а законопослушные участники ВЭД получат возможность заблаговременно увидеть свои ошибки и устранить их негативные последствия», – сказано в сообщении.
Участников проекта освободят от выездных таможенных проверок. Компаниям предоставят заключение, где будут видны все возможные риски.
Эксперимент продлится до 1 ноября 2023 года.