Депутаты решили ситуацию с Wildberries: ПВЗ будут работать в штатном режиме

Пункты выдачи заказов маркетплейса Wildberries будут работать в штатном режиме. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

«Все будет происходить в штатном режиме. Посылки будут доставляться, пункты выдачи будут работать. Все вопросы переведены в рабочий режим. Считаю, что мы за неделю сделали все вместе – вместе с компанией, пунктами выдачи заказов – большую работу», – сообщил Дмитрий Гусев.

Владельцы ПВЗ составили список из 12 пунктов, которые хотели бы пересмотреть на встрече с Wildberries в Госдуме. Стороны договорились пока что только по четырем темам.

Депутат сообщил, что нужно принять закон об электронной торговле. Поскольку отношения маркетплейсов, продавцов, поставщиков и собственников ПВЗ отличаются от обычных, для которых уже есть законодательное регулирование.