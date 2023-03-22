Маркетплейсы

Депутаты решили ситуацию с Wildberries: ПВЗ будут работать в штатном режиме

Представители Wildberries договорились с собственниками ПВЗ по четырем из 12 пунктов. Депутаты предлагают создать закон об электронной торговле.

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Пункты выдачи заказов маркетплейса Wildberries будут работать в штатном режиме. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

«Все будет происходить в штатном режиме. Посылки будут доставляться, пункты выдачи будут работать. Все вопросы переведены в рабочий режим. Считаю, что мы за неделю сделали все вместе – вместе с компанией, пунктами выдачи заказов – большую работу», – сообщил Дмитрий Гусев.

Владельцы ПВЗ составили список из 12 пунктов, которые хотели бы пересмотреть на встрече с Wildberries в Госдуме. Стороны договорились пока что только по четырем темам.

Депутат сообщил, что нужно принять закон об электронной торговле. Поскольку отношения маркетплейсов, продавцов, поставщиков и собственников ПВЗ отличаются от обычных, для которых уже есть законодательное регулирование.

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