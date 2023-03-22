Налог по ПСН теперь не разрешают уменьшать на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь

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Смотрите в нашей таблице, как изменилась формулировка пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.

Было Стало сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) за календарный год в период действия патента

Раньше было ясно: уплатили взносы (хоть задолженность, хоть текущего года) в период применения патента – уменьшай его на них. А что сейчас?

Причем формулировка изменилась только по взносам за работников, уточняет эксперт Надежда Камышева.

Но разъяснений от ФНС и Минфина по этому вопросу пока нет.

Наша подписчица провела эксперимент:

Подала уведомление на уменьшение патента на 50% на сумму взносов за работников за декабрь, уплаченных в январе, и за январь, уплаченных в феврале. На сумму взносов за январь, уплаченных в феврале, патент уменьшили. А на сумму декабрьских, уплаченных в январе – нет.

«Дозвонилась до них, уточнила, так ли это. Подтвердили», – пишет бухгалтер.