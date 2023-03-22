ПСН

Налог по ПСН теперь не разрешают уменьшать на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь

С 2023 года в НК РФ изменилась формулировка про уменьшение патентного налога на взносы. Никаких разъяснений на этот счет от Минфина пока нет, но бухгалтеры провели «разведку боем» и кое-что выяснили.

Версия для печати

Обсуждение этого вопроса идет в разделе «Клерк.Консультации».

Смотрите в нашей таблице, как изменилась формулировка пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.

Было

Стало

сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде

сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) за календарный год в период действия патента

Раньше было ясно: уплатили взносы (хоть задолженность, хоть текущего года) в период применения патента – уменьшай его на них. А что сейчас?

Причем формулировка изменилась только по взносам за работников, уточняет эксперт Надежда Камышева.

Но разъяснений от ФНС и Минфина по этому вопросу пока нет.

Наша подписчица провела эксперимент:

Подала уведомление на уменьшение патента на 50% на сумму взносов за работников за декабрь, уплаченных в январе, и за январь, уплаченных в феврале.

На сумму взносов за январь, уплаченных в феврале, патент уменьшили.

А на сумму декабрьских, уплаченных в январе – нет.

«Дозвонилась до них, уточнила, так ли это. Подтвердили», – пишет бухгалтер.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ПСН

Налог по ПСН теперь не разрешают уменьшать на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь

С 2023 года в НК РФ изменилась формулировка про уменьшение патентного налога на взносы. Никаких разъяснений на этот счет от Минфина пока нет, но бухгалтеры провели «разведку боем» и кое-что выяснили.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обособленные подразделения, филиалы

Особенности уплаты ЕНП по обособленным подразделениям: как подать уведомление 

Начиная с 2023 года практически все обязательные платежи перечисляются в бюджет в рамках ЕНП. Больше не нужно платить налоги и взносы отдельно по каждому обособленному подразделению. Разберем, какие особенности по уплате налогов предусмотрены для ОП и как подготовить по ним уведомление об исчисленных суммах налога.

Особенности уплаты ЕНП по обособленным подразделениям: как подать уведомление 

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Русские офшоры (САР)

Резиденты САР должны получать разрешения на сделки с «недружественными» странами

Международные компании должны согласовывать с правкомиссией сделки с лицами из «недружественных» стран. Хотя в ноябре 2022 года Минфин заявлял, что такой указ президента не затронет бизнес, переехавший в САР.

Налоги, взносы, пошлины

Отсутствие налоговой культуры в России: причины и следствия

Как платить меньше налогов? Как не платить их вообще? Какие есть способы ухода от налогов? Эти вопросы часто задают налоговым консультантам и физлица, и, особенно, предприниматели. Почему это происходит? Все дело в том, что в нашей стране отсутствует налоговая культура.

Отсутствие налоговой культуры в России: причины и следствия
Читать еще