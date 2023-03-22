НДС

Вклад в имущество в виде прав на ПО может облагаться НДС

Передача прав на программное обеспечение в виде вклада в имущество дочерней организации носит инвестиционный характер. Такая операция не облагается НДС, но не всегда.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 09.03.2023 № 03-07-15/20469.

Речь идет о вкладе (без изменения уставного капитала) в целях поддержания финансовой стабильности, увеличения размера чистых активов, в целях получения прибыли и выплаты дивидендов.

Между тем передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией.

Передача прав на ПО, включенное в реестр российских программ, не облагается НДС.

Но если такое ПО не включено в реестр, то его передача в виде вклада в имущество дочерней фирмы будет облагаться НДС.

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