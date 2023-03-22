Вклад в имущество в виде прав на ПО может облагаться НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.03.2023 № 03-07-15/20469.
Речь идет о вкладе (без изменения уставного капитала) в целях поддержания финансовой стабильности, увеличения размера чистых активов, в целях получения прибыли и выплаты дивидендов.
Между тем передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией.
Передача прав на ПО, включенное в реестр российских программ, не облагается НДС.
Но если такое ПО не включено в реестр, то его передача в виде вклада в имущество дочерней фирмы будет облагаться НДС.