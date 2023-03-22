За ЕФС-1 будут штрафы. Так что сдавайте вовремя и без ошибок

Вот какими будут штрафы, если сдать ЕФС-1 неправильно или невовремя.
Если вы ошиблись при подаче сведений о застрахованных лица, то штраф будет 500 рублей за человека. А еще – 1 000 рублей при нарушении в порядке подачи электронных документов.
Ошибетесь в отправке Раздела 2? Здесь все аналогично санкциям по 4-ФСС.
За каждый месяц просрочки штраф составит 5% от начислений за последние 3 месяца в отчете, суммарно не более 30% и не менее 1 000 рублей.
Эти санкции установлены законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
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