Отчетность в СФР

За ЕФС-1 будут штрафы. Так что сдавайте вовремя и без ошибок

Многие бухгалтеры уже сдали хотя бы раз и хотя бы одну часть нового отчета ЕФС-1. А некоторые уже даже обожглись на своих ошибках.

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Вот какими будут штрафы, если сдать ЕФС-1 неправильно или невовремя.

Если вы ошиблись при подаче сведений о застрахованных лица, то штраф будет 500 рублей за человека. А еще – 1 000 рублей при нарушении в порядке подачи электронных документов.

Ошибетесь в отправке Раздела 2? Здесь все аналогично санкциям по 4-ФСС.

За каждый месяц просрочки штраф составит 5% от начислений за последние 3 месяца в отчете, суммарно не более 30% и не менее 1 000 рублей.

Эти санкции установлены законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Все о том, как заполнить ЕФС-1 правильно и отчитаться без штрафов, расскажет эксперт на специальном мастер-классе «Клерка» 4 апреля.

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