Вебинары для бухгалтеров

Кадровые документы все чаще переводят в ЭДО. Вебинар о том, как это сделать правильно

Бухгалтеры чаще всего переводят в электронный формат заявление и приказ на отпуск, трудовой договор, заявление об увольнении, табель учета рабочего времени и другие документы.

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Напомним, что КЭДО регулирует Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ, на который надо ориентироваться, если вы хотите перейти на «цифру».

Бухгалтеры в чатах все чаще просят советов, как все сделать правильно: оформлять те же трудовые договоры онлайн и хочется, и боязно. Вдруг будут штрафы?

Помните, например, что есть документы, которые придется сохранить на бумаге? Среди них:

  • приказ об увольнении;
  • акт о несчастном случае на производстве по установленной форме;
  • журнал регистрации прохождения инструктажей по охране труда.

По косточкам разберем новые правила на бесплатном вебинаре 30 марта.

Эксперты обсудят с вами несколько важных вопросов:

  1. Законодательство в сфере КЭДО: как изменилась работа с электронными документами в 2022 год и какие перемены ждут в 2023 году?
  2. Как сервисы КЭДО облегчат жизнь кадровику и помогут соблюдать законы?
  3. Как подготовиться к изменениям и нужно ли вообще к ним готовиться?

Сможете правильно и четко выстроить систему КЭДО в своей организации, понять, как с ней работать, и оценить, что она вам дает.

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