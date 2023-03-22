Учимся работать в 1С:Кабинет сотрудника. Важный вебинар о том, как это делать

На вебинаре 28 марта Мария Горячева, ведущий специалист 1С:Апрель Софт расскажет:
- Как перейти на КЭДО в 1С? Что нужно?
- Почему 1С:Кабинет сотрудника?
- Какие у этой системы плюсы и минусы?
- В каких программах работает 1С:Кабинет Сотрудника?
- Что такое кастомизация и зачем она вам тут нужна?
Пошагово разложим по полочкам, как настроить и запустить обмен, подписание, контроль, хранение и регистрацию всех документов в электронном виде.
В итоге сможете быстро и легко подписывать любые документы кадрового учета: главное – начать.
Участие в вебинаре бесплатное! Встречаемся в 11:00 мск.