ЭДО

Учимся работать в 1С:Кабинет сотрудника. Важный вебинар о том, как это делать

Просто и на понятных примерах пошагово разберем все, что надо делать тем, кто решил перейти на кадровый ЭДО.

Версия для печати

На вебинаре 28 марта Мария Горячева, ведущий специалист 1С:Апрель Софт расскажет:

  • Как перейти на КЭДО в 1С? Что нужно?
  • Почему 1С:Кабинет сотрудника?
  • Какие у этой системы плюсы и минусы?
  • В каких программах работает 1С:Кабинет Сотрудника?
  • Что такое кастомизация и зачем она вам тут нужна?

Пошагово разложим по полочкам, как настроить и запустить обмен, подписание, контроль, хранение и регистрацию всех документов в электронном виде.

В итоге сможете быстро и легко подписывать любые документы кадрового учета: главное – начать.

Участие в вебинаре бесплатное! Встречаемся в 11:00 мск.

Записаться на вебинар

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Индивидуальный предприниматель

«Теперь я плачу налога в 25 раз меньше»: когда ИП стоит выбрать патент

Патентная система налогообложения – простая и зачастую выгодная для ИП. Она привлекает многих: по данным налоговой патент применяют более 1,2 млн предпринимателей уже два года подряд. Но далеко не всем подходит этот спецрежим.

«Теперь я плачу налога в 25 раз меньше»: когда ИП стоит выбрать патент
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС не хочет уменьшать налоги на взносы по платежкам-уведомлениям, требует заявление

ИП вместо подачи уведомлений отправляют платежки с указанием статуса 02, а потом хотят уменьшить УСН или платеж по патенту на эти взносы, но налоговики требуют предоставить еще и заявление на зачет.

«Ночной бухгалтер». ФНС не хочет уменьшать налоги на взносы по платежкам-уведомлениям, требует заявление

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Кадастровая оценка – 2023: что делать собственникам

Министерством финансов утвержден перевод к 2025 году налоговой базы всех объектов недвижимости на кадастровую стоимость. При этом сама система кадастровой оценки имеет существенные недочеты, в связи с чем налогоплательщики столкнутся со значительным увеличением налогов.

Кадастровая оценка – 2023: что делать собственникам
Читать еще