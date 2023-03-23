Банки

Семья Филевых стала миноритарным владельцем банка Точка

Собственники авиакомпании S7, семья Филевых, получили 9,9% банка. Не исключено, что Филевы могут получить весь банк «Точка» по цене, установленной на торгах.

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У банка «Точка» неожиданно сменился миноритарий, сообщает «Коммерсант».

Раньше 9,9% принадлежали основателям банка через кипрскую компанию Catalytic People Limited. Теперь эту долю получила семья Филевых, которая владеет группой S7.

90% «Точки» принадлежит банку «Траст». Он собирается продать ее в ближайшее время. Уже есть шесть претендентов на покупку.

«Полагаю, что в марте 2023 года 10% „Точки“ стоят примерно столько же, сколько в момент продажи банком „Открытие“ 90% плюс 1 акции „Трасту“ за 20,9 млрд рублей. То есть 10% можно оценить в 2–2,3 млрд рублей», – сообщил Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta.

По уставу «Точки», миноритарий может консолидировать 100% банка. В теории семья Филевых может получить весь банк «Точка» в обход конкурентов и по цене, установленной на торгах.

Торги пройдут в апреле-мае 2023 года, начальная стоимость 100% банка «Точка» будет составлять 25 млрд рублей.

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