Спрос на золото вырос в 15 раз. Как инвестировать в актив, который не обесценится на протяжении столетий

Золото – актив, который походит для долгосрочных инвестиций, если стратегия инвестора рассчитана на короткий период, то лучше от покупки золота отказаться. Об этом сообщил «Известиям» Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle.

«Покупая золото, стоит понимать, согласуется ли данное приобретение с инвестиционной стратегией, а не действовать импульсивно. Стоит также помнить, что возможны разные формы инвестирования в драгоценный металл», – сообщил Руслан Спинка.

Инвестировать в золото можно с помощью биржевых инструментов, например, металлический счет и торговая пара золото/рубль. Или же приобрести физический металл в монетах и слитках.

Золото в слитках более требовательно к условиям хранения, если на нем появится царапина или вмятина, то придется делать скидку во время продажи.

Чаще всего инвесторы выбирают торговую пару золото/рубль, чтобы не зависеть от обесценивания рубля по отношению к доллару.

«Золото идеально подходит для долгосрочного удержания, являясь активом, который не обесценивается на протяжении столетий, – это его основное преимущество. Если это отвечает стратегии инвестора, то можно выделить на него в инвестиционном портфеле 7–10%. Однако для спекулятивных целей приобретать его я бы не рекомендовал, оно слишком инертно», – рассказал эксперт.

17 марта 2022 года спрос на золото вырос в 15 раз, инвесторы купили 75 т золота в слитках, тогда как в 2021 году только 5 т.