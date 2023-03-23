Инвестиции

Спрос на золото вырос в 15 раз. Как инвестировать в актив, который не обесценится на протяжении столетий

Инвесторы предпочитают вкладываться в торговую пару золото/рубль, чтобы спасти свои сбережения от обесценивания рубля по отношению к доллару. А вот покупать физический драгметалл в слитках не очень удобно: нужны особые условия хранения.

Версия для печати

Золото – актив, который походит для долгосрочных инвестиций, если стратегия инвестора рассчитана на короткий период, то лучше от покупки золота отказаться. Об этом сообщил «Известиям» Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle.

«Покупая золото, стоит понимать, согласуется ли данное приобретение с инвестиционной стратегией, а не действовать импульсивно. Стоит также помнить, что возможны разные формы инвестирования в драгоценный металл», – сообщил Руслан Спинка.

Инвестировать в золото можно с помощью биржевых инструментов, например, металлический счет и торговая пара золото/рубль. Или же приобрести физический металл в монетах и слитках.

Золото в слитках более требовательно к условиям хранения, если на нем появится царапина или вмятина, то придется делать скидку во время продажи.

Чаще всего инвесторы выбирают торговую пару золото/рубль, чтобы не зависеть от обесценивания рубля по отношению к доллару.

«Золото идеально подходит для долгосрочного удержания, являясь активом, который не обесценивается на протяжении столетий, – это его основное преимущество. Если это отвечает стратегии инвестора, то можно выделить на него в инвестиционном портфеле 7–10%. Однако для спекулятивных целей приобретать его я бы не рекомендовал, оно слишком инертно», – рассказал эксперт.

17 марта 2022 года спрос на золото вырос в 15 раз, инвесторы купили 75 т золота в слитках, тогда как в 2021 году только 5 т.

Инвестиции

Спрос на золото вырос в 15 раз. Как инвестировать в актив, который не обесценится на протяжении столетий

Инвесторы предпочитают вкладываться в торговую пару золото/рубль, чтобы спасти свои сбережения от обесценивания рубля по отношению к доллару. А вот покупать физический драгметалл в слитках не очень удобно: нужны особые условия хранения.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Выбор системы налогообложения

Налогообложение пункта выдачи заказов: как сэкономить на налогах

Пункт выдачи заказов – это более экономичная альтернатива курьерской доставки, промежуточное звено между маркетплейсом и покупателем, своеобразный очень подвижный мини-склад. Так или иначе все эти характеристики влияют на возможность применения специальных налоговых режимов и, как следствие, на налоговую нагрузку.

Налогообложение пункта выдачи заказов: как сэкономить на налогах

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Социальная поддержка

Участникам СВО будет проще зарегистрировать детей, брак и развод

У военнослужащих скоро появится право заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи о регистрации детей, а также заключения и расторжения брака, в акты гражданского состояния.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру стать финансистом? Мнения тех, кто прошел этот путь

Почти половина финансовых директоров вышли из бухгалтеров. Мы поговорили с четырьмя топ-менеджерами на фрилансе, которые прошли этот путь, и узнали, как изменилась их работа, какие знания нужны бухгалтеру, чтобы стать финдиром и в чём преимущества и недостатки перехода именно из этой позиции.

Как бухгалтеру стать финансистом? Мнения тех, кто прошел этот путь
Читать еще