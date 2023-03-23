Цифровой рубль

Цифровой рубль станет реальным уже в мае

Закон о цифровом рубле примут в апреле 2023 года, тогда же начнут выпускать больше цифровых финансовых активов.

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В апреле 2023 года будет принят Закон о цифровом рубле, а в мае он начнет действовать. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Он (закон о цифровом рубле – ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным», – сообщил Анатолий Аксаков.

После того, как закон вступит в силу, эмитенты начнут выпускать больше цифровых финансовых активов.

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