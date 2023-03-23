Маркировка товаров

Продавцы заново промаркировали больше 55 млн пар обуви, которая осталась с 2020 года

До 31 марта 2023 года продавцы должны обновить маркировку обуви, которую не продали с 2020 года. Упрощенный порядок маркировки на такие товары больше не действует, нужно собрать все документы на продукцию и детально ее описать.

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С начала 2023 года перемаркировали более 55 млн пар обуви, коды на которые ранее выдавались в упрощенном порядке. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В 2020 году, когда запускалась маркировка обуви, мы пошли навстречу бизнесу и дали возможность описания остатков в упрощенном режиме. По этой обуви не было никаких сведений по происхождению. Отраслевые обувные союзы и ассоциации выступили с предложением осуществить перемаркировку таких остатков, оставшихся в обороте, и это предложение было поддержано правительством РФ. Перемаркировка позволит усилить эффект обеления отрасли, так как требования к описанию товаров более существенные», – сообщила Анна Петрушина, руководитель товарной группы «Обувь» ЦРПТ.

Перемаркировка обувных остатков будет проходить до 31 марта 2023 года.

Если обувь не продали за три года, то продавцы обязаны ее промаркировать заново. Применять упрощенный порядок больше нельзя: нужно указать все характеристики товара и предоставить все разрешительные документы.

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Маркировка товаров

Продавцы заново промаркировали больше 55 млн пар обуви, которая осталась с 2020 года

До 31 марта 2023 года продавцы должны обновить маркировку обуви, которую не продали с 2020 года. Упрощенный порядок маркировки на такие товары больше не действует, нужно собрать все документы на продукцию и детально ее описать.

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