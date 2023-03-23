Посуточная сдача квартиры не относится к гостиничным услугам

23 марта 2023 года Конституционный суд провозгласил постановление по делу о проверке части 3 статьи 17 Жилищного кодекса на соответствие Конституции. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно решению КС, посуточная сдача частной квартиры не может приравниваться к гостиничным услугам.

Часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса не противоречит Конституции.

Собственник жилого помещения может его сдавать по договору найма не больше, чем на пять лет. При этом минимальный срок такого договора законодательством не установлен.

Также Конституционный суд постановил, что федеральному законодателю нужно дополнительно регулировать особенности краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах. Поэтому заключение КС может быть пересмотрено.

«Решения по делу заявителя, вынесенные на основании нормы, истолкование которой выявлено в постановлении КС РФ, подлежат пересмотру», – сказано в материалах суда.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Пскове обратились в суд с жалобами на шум в квартире, которую ИП Бахирев сдавал посуточно разным людям.

Суд общей юрисдикции признал деятельность Бахирева гостиничными услугами и запретил ему использовать квартиру для этих целей. После чего предприниматель обратился в Конституционный суд за разъяснениями.