⚡️ 1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала

Малому бизнесу предоставили почти 1 трлн 250 млрд руб. кредитной поддержки, а также льготные микрозаймы, объявил Михаил Мишустин. Премьер сегодня представил отчет в Госдуме о работе правительства в 2022 году.
Средняя ставка по ним – 6,5%. Были продлены сроки уплаты УСН и страховых взносов. Малые и средние предприятия освободили от комиссии за переводы в Системе быстрых платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что нагрузка на бизнес снизилась:
- понижены ставки налога на прибыль для предприятий ряда отраслей;
- зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству;
- предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов;
- обнулен НДС на гостиничные услуги;
- для системообразующих компаний в промышленности, АПК, транспорте, энергетике и в сфере ИТ выдано почти 1,5 трлн рублей на льготные кредитные программы.
На портале госуслуг теперь можно оформить свыше 200 лицензий и разрешений, предоставляя меньше документов.
Отчетность не упростили, но смотрите наш разбор «Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год», станет проще. По части административной нагрузки:
- перенесли введение ряда обязательных требований;
- автоматически продлены более 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса и порядка 5 млн водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 млрд рублей.
- Для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм переезда из зарубежной в отечественную юрисдикцию, за 2022 год уже переехали 83 компании.