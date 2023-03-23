Государственные ведомства

⚡️ 1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала

Стране удалось сохранить финансовую стабильность вопреки санкционному давлению. Для адаптации экономики к текущим вызовам правительство выстроило работу на основе 12 среднесрочных приоритетов, среди которых поддержка малого бизнеса.

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⚡️ 1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала
Михаил Мишустин /ТАСС

Малому бизнесу предоставили почти 1 трлн 250 млрд руб. кредитной поддержки, а также льготные микрозаймы, объявил Михаил Мишустин. Премьер сегодня представил отчет в Госдуме о работе правительства в 2022 году.

Средняя ставка по ним – 6,5%. Были продлены сроки уплаты УСН и страховых взносов. Малые и средние предприятия освободили от комиссии за переводы в Системе быстрых платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что нагрузка на бизнес снизилась:

  • понижены ставки налога на прибыль для предприятий ряда отраслей;
  • зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству;
  • предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов;
  • обнулен НДС на гостиничные услуги;
  • для системообразующих компаний в промышленности, АПК, транспорте, энергетике и в сфере ИТ выдано почти 1,5 трлн рублей на льготные кредитные программы.

На портале госуслуг теперь можно оформить свыше 200 лицензий и разрешений, предоставляя меньше документов.

Отчетность не упростили, но смотрите наш разбор «Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год», станет проще. По части административной нагрузки:

  1. перенесли введение ряда обязательных требований;
  2. автоматически продлены более 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса и порядка 5 млн водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 млрд рублей.
  3. Для иностранных организаций с российскими «корнями» упростили механизм переезда из зарубежной в отечественную юрисдикцию, за 2022 год уже переехали 83 компании.

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Государственные ведомства

⚡️ 1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала

Стране удалось сохранить финансовую стабильность вопреки санкционному давлению. Для адаптации экономики к текущим вызовам правительство выстроило работу на основе 12 среднесрочных приоритетов, среди которых поддержка малого бизнеса.

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