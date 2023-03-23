⚡️ 1/5 часть ВВП обеспечивает малый бизнес. Нагрузка на него упала

Малому бизнесу предоставили почти 1 трлн 250 млрд руб. кредитной поддержки, а также льготные микрозаймы, объявил Михаил Мишустин. Премьер сегодня представил отчет в Госдуме о работе правительства в 2022 году.

Средняя ставка по ним – 6,5%. Были продлены сроки уплаты УСН и страховых взносов. Малые и средние предприятия освободили от комиссии за переводы в Системе быстрых платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что нагрузка на бизнес снизилась :

понижены ставки налога на прибыль для предприятий ряда отраслей;

зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству;

предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов;

обнулен НДС на гостиничные услуги;

для системообразующих компаний в промышленности, АПК, транспорте, энергетике и в сфере ИТ выдано почти 1,5 трлн рублей на льготные кредитные программы.

На портале госуслуг теперь можно оформить свыше 200 лицензий и разрешений, предоставляя меньше документов.

Отчетность не упростили, но смотрите наш разбор «Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год», станет проще. По части административной нагрузки: