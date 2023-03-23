Бухгалтеры

Поехать в майский отпуск станет легче: РЖД назначит больше 800 дополнительных поездов

Пиковые даты выезда на праздники ожидаются 28 апреля и 5 мая, а в обратном направлении – 1 и 9 мая, прогнозирует РЖД.

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Всего около 800 поездов прибавятся к основному составу на период майских праздников.

Практика назначать дополнительные поезда в длинные выходные и праздничные дни у РЖД работает не первый раз: в прошлом году благодаря ей на майские праздники поток пассажиров вырос на 9,4%.

Объясняется это как традиционным ажиотажем, так и временной недоступностью ряда аэропортов юга России.

Так что можно начинать планировать отпуск (или просто праздничную поездку) уже сейчас.

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