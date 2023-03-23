Онлайн-кассы

В чек ККТ можно включать необязательные реквизиты, но по установленному формату

Форматы фискальных документов утверждены приказом ФНС и у них есть атрибут обязательности – когда реквизит нужен, а когда нет.

Версия для печати

Обязательность принимает значения 1, 2, 3:

  • 1 – реквизит должен быть в составе ФД;
  • 2 – реквизит должен быть в составе ФД в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту, и может не включаться в состав ФД в иных случаях;
  • 3 – реквизит может не включаться в состав ФД.

Так, в частности, при агентской схеме признак «ИНН поставщика» имеет обязательность:

  • 3 – для бумажного чека (не нужен);
  • 2 – для электронного чека

Вместе с тем значения обязательности 2 и 3 не запрещают включать в состав ФД реквизиты, которые не носят обязательный характер.

Но они должны соответствовать формату, предусмотренному ФФД.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 17.03.2023 № АБ-4-20/3063.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кадровый учет

При увольнении и прекращении договора ГПХ работнику надо выдать выписки из ЕФС-1 и ПСФЛ

В законе № 27-ФЗ о персонифицированном учете прописано, какие сведения нужно выдать в день увольнения сотрудника, а также в день прекращения договора ГПХ с работником (если по этому договору начислялись взносы).

Камеральные налоговые проверки

Налоговики пробивают расходы, шлют требования: ваша тактика? Опрос

Есть мнение, что чем больше вы подберете инструментов придания сделкам реальности, которые нельзя увидеть в АИС, тем меньше вероятность того, что ФНС захочет копаться в поисках опровержения.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркировка товаров

Продавцы заново промаркировали больше 55 млн пар обуви, которая осталась с 2020 года

До 31 марта 2023 года продавцы должны обновить маркировку обуви, которую не продали с 2020 года. Упрощенный порядок маркировки на такие товары больше не действует, нужно собрать все документы на продукцию и детально ее описать.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Зарплата

Доплата к вознаграждению за труд до МРОТ – прямая обязанность работодателя

На законодательном уровне ежегодно пересматривается минимальный размер оплаты труда с учетом инфляционных процессов и индекса прироста потребительских цен. В денежном эквиваленте установление МРОТ ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц не допускается.

Доплата к вознаграждению за труд до МРОТ – прямая обязанность работодателя
ЕНП (единый налоговый платеж)

⛔ ИП оплатил налог по патенту, но налоговики списали деньги на другой налог и теперь не выдают новый патент

Одна из причин отказа в выдаче патента – долг по предыдущему патенту. Но если раньше можно было оплатить патент, имея долги по другим налогом, то теперь такое невозможно.

Читать еще