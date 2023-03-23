В чек ККТ можно включать необязательные реквизиты, но по установленному формату

Обязательность принимает значения 1, 2, 3:

1 – реквизит должен быть в составе ФД;

2 – реквизит должен быть в составе ФД в случаях, указанных в примечании к указанному реквизиту, и может не включаться в состав ФД в иных случаях;

3 – реквизит может не включаться в состав ФД.

Так, в частности, при агентской схеме признак «ИНН поставщика» имеет обязательность: 3 – для бумажного чека (не нужен);

2 – для электронного чека

Вместе с тем значения обязательности 2 и 3 не запрещают включать в состав ФД реквизиты, которые не носят обязательный характер.

Но они должны соответствовать формату, предусмотренному ФФД.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 17.03.2023 № АБ-4-20/3063.