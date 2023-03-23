📌До 25 марта не забудьте сдать подраздел 1.1 ЕФС-1 по итогам февраля

В числе таких мероприятий – перевод сотрудника на другую постоянную работу и (или) выбор бумажной или электронной трудовой книжки.
Не забудьте, что в графе «Код выполняемой функции» для трудовых договоров по-прежнему нужен код из ОКЗ. Как и для договоров ГПХ.
Для последних есть и свои коды, в дополнение к коду из ОКЗ. Еще раз напомним, какие это коды:
Код
Вид договора
ДГПХ
договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг)
ДАВТ
договор авторского заказа
ДОИП
договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
ИЗЛД
издательский лицензионный договор
ЛДПИ
лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе