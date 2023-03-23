Отчетность в СФР

📌До 25 марта не забудьте сдать подраздел 1.1 ЕФС-1 по итогам февраля

Бывшую форму СЗВ-ТД надо сдавать в СФР, если у вас были определенные кадровые мероприятия.

Версия для печати

В числе таких мероприятий – перевод сотрудника на другую постоянную работу и (или) выбор бумажной или электронной трудовой книжки.

Не забудьте, что в графе «Код выполняемой функции» для трудовых договоров по-прежнему нужен код из ОКЗ. Как и для договоров ГПХ.

Для последних есть и свои коды, в дополнение к коду из ОКЗ. Еще раз напомним, какие это коды:

Код

Вид договора

ДГПХ

договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг)

ДАВТ

договор авторского заказа

ДОИП

договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ИЗЛД

издательский лицензионный договор

ЛДПИ

лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе

Если у вас нет кадровых изменений по итогам февраля, это все равно не освобождает вас от сдачи других разделов ЕФС-1. Как это сделать на практике, расскажет эксперт на мастер-классе «Клерка» 4 апреля: вот здесь можно записаться.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в СФР

Новые правила регистрации в СФР, код причины увольнения и выписки для сотрудника: топ главных новостей про новый отчет ЕФС-1

Несколько минут вашего внимания на то, как и почему важно заполнять ЕФС-1 правильно. Уверены, вы и так все отлично знаете, но напомнить лишним не будет.

Новые правила регистрации в СФР, код причины увольнения и выписки для сотрудника: топ главных новостей про новый отчет ЕФС-1

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Вебинары для бухгалтеров

👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

Удаленных сотрудников сложно организовать во всех смыслах, а уж обмениваться с ними кадровыми документами и того сложнее. Мы решили все разложить по полочкам с экспертом. И показать пример, как все запустить в реальной программе.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще