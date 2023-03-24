Автомобили «Москвич» стоят 3,5 млн рублей. Медведев: «цена действительно выглядит высоковатой»

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал цену на новый «Москвич» в 3,5 млн рублей «высоковатой». Об этом пишут «Ведомости».
«Насчет „Москвича“. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, „Волга“ и „Победа“, они на хорошем ходу, они конца 1950-х – начала 1960-х гг., ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», – сообщил Дмитрий Медведев.
23 ноября 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать автомобили «Москвич». В конце 2022 года сообщалось, что стоимость авто будет начинаться с 1,97 млн рублей, а электрокара – с 3,5 млн рублей.