Экономика России

Автомобили «Москвич» стоят 3,5 млн рублей. Медведев: «цена действительно выглядит высоковатой»

Стоимость нового автомобиля «Москвич» с электродвигателем будет начинаться от 3,5 млн рублей. Купить авто, которое работает на бензине, можно от 1,97 млн рублей.

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал цену на новый «Москвич» в 3,5 млн рублей «высоковатой». Об этом пишут «Ведомости».

«Насчет „Москвича“. Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой. У меня есть, правда, „Волга“ и „Победа“, они на хорошем ходу, они конца 1950-х – начала 1960-х гг., ну и, естественно, есть еще государственная машина. Поживем – увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», – сообщил Дмитрий Медведев.

23 ноября 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать автомобили «Москвич». В конце 2022 года сообщалось, что стоимость авто будет начинаться с 1,97 млн рублей, а электрокара – с 3,5 млн рублей.

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