Европейский Центробанк вынуждает группу Raiffeisen закрыть свои банки в РФ

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло банковскую группу Raiffeisen в список «спонсоров войны» за продолжение работы в РФ. Об этом пишет «ТАСС».

После чего Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оказывать давление на группу Raiffeisen Bank International (RBI), чтобы компания прекратила бизнес в РФ.

«Мы просили банки продолжать внимательно следить за [своим] бизнесом в России, а в идеале сократить его и свернуть настолько, насколько это возможно», – сообщил представитель ЕЦБ.

ЕЦБ просит компанию предоставить план, по которому бизнес будет сокращать свое присутствие в РФ. Однако Raiffeisen не намерен уходить из страны и сокращать кредитование клиентов.