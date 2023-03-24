Банки

Европейский Центробанк вынуждает группу Raiffeisen закрыть свои банки в РФ

ЕЦБ попросил у компании план по сворачиванию деятельности в стране, однако Raiffeisen не собирается уходить из РФ и снижать кредитование клиентов.

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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло банковскую группу Raiffeisen в список «спонсоров войны» за продолжение работы в РФ. Об этом пишет «ТАСС».

После чего Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оказывать давление на группу Raiffeisen Bank International (RBI), чтобы компания прекратила бизнес в РФ.

«Мы просили банки продолжать внимательно следить за [своим] бизнесом в России, а в идеале сократить его и свернуть настолько, насколько это возможно», – сообщил представитель ЕЦБ.

ЕЦБ просит компанию предоставить план, по которому бизнес будет сокращать свое присутствие в РФ. Однако Raiffeisen не намерен уходить из страны и сокращать кредитование клиентов.

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