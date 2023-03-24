Банковские карты

Лимит операций платежными стикерами без PIN-кода – 3 тыс. рублей

Платежные наклейки уже смогли получить клиенты Сбера, «Тинькофф», Альфа-банка и МТС. Скоро их получат клиенты ВТБ, Почта Банка, «Хоум кредита», эти компании тестируют стикеры.

Версия для печати
Лимит операций платежными стикерами без PIN-кода – 3 тыс. рублей
Иллюстрация: garetsvisual/freepik

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Если стикер потеряется, его нужно заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию.

В финансовых организациях изданию подтвердили, что PIN-код по платежным стикерам нужно вводить при покупках на сумму более 3 тыс. рублей.

Но банки-эквайеры, обслуживающие терминалы в магазинах, могут установить свои пороги операций без PIN-кода в рамках ограничений от платежной системы.

Налог на имущество организаций

В новых регионах в 2023 году нет налога на имущество, транспортного и земельного налогов

Региональные налоги (включая налог на имущество организаций и транспортный налог) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут быть установлены только с 01.01.2024.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Операции эквайринга есть в большинстве организаций и ИП, и бухгалтеры продолжают разбираться в этих вопросах. Сегодня мы хотим рассказать о небольшом обновлении в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, связанном с расчетом комиссии банка.

Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Как сохранить бизнес и минимизировать потери? Три инструмента или как сыграть в «Слабое звено» со своей компанией

Бизнес постоянно сталкивается с кризисами. И в такие моменты ему нужно минимизировать потери, стараться сохранять и клиентов, принимать решения не на интуиции, а основываясь на цифрах. Наталья Удалова, основатель FinAnswers, рассказала о трёх инструментах, которые повысят устойчивость компании.

Как сохранить бизнес и минимизировать потери? Три инструмента или как сыграть в «Слабое звено» со своей компанией
НДФЛ

📌 Какой код периода надо указывать в платежках-уведомлениях на НДФЛ: разъяснения ФНС

С 2023 года НДФЛ, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца, надо уплатить до 28 числа текущего месяца. То есть уплата идет по удержаниям, которые захватывают части двух месяцев. Какой же период ставить в платежке?

Читать еще