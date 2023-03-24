Лимит операций платежными стикерами без PIN-кода – 3 тыс. рублей

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Если стикер потеряется, его нужно заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию.

В финансовых организациях изданию подтвердили, что PIN-код по платежным стикерам нужно вводить при покупках на сумму более 3 тыс. рублей.

Но банки-эквайеры, обслуживающие терминалы в магазинах, могут установить свои пороги операций без PIN-кода в рамках ограничений от платежной системы.