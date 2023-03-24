ВТБ выплатит купоны по евробондам на рублевые счета

ВТБ начал выплаты по четырем выпускам еврооблигаций, которые учитываются иностранными депозитариями. Об этом сообщается на сайте банка.

Выплаты будут производиться в рублях, на рублевые счета, открытые в банке ВТБ. Если у инвестора нет такого счета, его нужно открыть.

Держатели евробондов получат от банка инструкцию по выплатам, список документов, которые нужно предоставить, чтобы подтвердить права владения и свой налоговый статус.

ВТБ планирует выплатить инвесторам купоны по долларовым евробондам с погашением в 2035 году, а также по бессрочным долларовым евробондам и по еврооблигациям, номинированнымв швейцарских франках.

Кроме того, будут выплачены купонный доход и номинальная стоимость по выпуску долларовых евробондов с погашением в 2022 году.

6 декабря 2022 года ВТБ приостановил выплаты по бессрочным еврооблигациям.