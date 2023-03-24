Мошенники взламывают личные кабинеты в онлайн-магазинах и вымогают деньги

Кибермошенники взламывают личные кабинеты онлайн-магазинов и похищают деньги пользователей. Об этом пишет Сбербанк в своем телеграм-канале.

«Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина – просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. „Сотрудник“ даёт реквизиты для перевода. И если отправить средства – то уйдут они в кошелёк мошенников», – сказано в сообщении.

Банк рекомендует не вступать в диалог с неизвестными людьми, даже если они представляются сотрудниками магазина. Пользователь всегда может позвонить компании по номерам с официального сайта.

В личном кабинете лучше установить сложный пароль и настроить двухфакторную идентификацию.