В новых регионах появится единый оператор мобильной связи

До 1 апреля 2023 года Минцифры вместе с правительством ЛНР, «Ростелекомом» и «Миранда-медиа» определят условия работы единого оператора связи. Об этом пишет «Коммерсант».

Среди предложений – объединить активы ООО «Луганской телефонной компании» и «Миранда-медиа».

По такой же схеме собираются консолидировать мобильного оператора «Феникс» в ДНР.

«Миранда-медиа» уже готовится оказывать услуги СОРМ в новых регионах. Компания предлагает обеспечить пропуск 1 Мбит/с интернет-трафика за 113 рублей, а также соблюдать все требования «закона Яровой». То есть хранить записи телефонных разговоров, сообщений, видео и изображений, которые пересылаются пользователями.

С 1 мая 2023 года «Миранда-медиа» будет работать в ДНР.

До 1 апреля 2023 года локальные операторы связи МКС и «МирТелеком» (структура «Миранда-медиа») должны составить графикстроительства в ЛНР 920 базовых станций. Документ передадут в правительство РФ.

Гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко считает, что работа компании «Миранда-медиа» в новых регионах приведет к появлению монополии.

Единый оператор может устанавливать завышенные тарифы и вытеснить с рынка более 200 небольших провайдеров. Для них затраты на установку СОРМ станут неподъемными.

Напоминаем, что «Клерк» создал телеграм-чат для помощи бухгалтерам и предпринимателям в новых регионах.