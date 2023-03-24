Осужденный за растрату основатель инвестиционного фонда Baring Vostok уехал из страны

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, которых осудили за растрату 2,5 млрд рублей, покинули РФ. Об этом пишет «ТАСС».

После того, как с бизнесменов сняли запрет на определенные действия в начале 2022 года, основатель Baring Vostok и его партнер покинули страну.

24 марта 2023 года в Мосгорсуде состоится подготовительная часть рассмотрения жалоб защиты на приговор.

«Майкл Калви планирует принять участие в заседании, но пока у него нет визы, с получением ее есть сложности», – сообщил Тимофей Гриднев, адвокат основателя инвестиционного фонда.

В августе 2021 года Майкл Калви был осужден на 5,5 лет условно за растрату 2,5 млрд рублей. Его партнера Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 года колонии условно.

Остальные фигуранты дела также получили условные сроки от 3,5 до 5 лет.