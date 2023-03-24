Бизнесу Крыма выделят 2 млрд рублей поддержки

Туристический бизнес Крыма получит 2 млрд рублей из федерального бюджета с мая по август при условии сохранения рабочих мест, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на форуме «Деловой Крым. Формула роста», сообщает ТАСС.

«Был принят ряд мер, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, он поддержал наше совместное предложение с Минэкономразвития РФ в части выделения мер поддержки, аналогичных прошлому году в части выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам, в случае сохранения рабочих мест. На четыре месяца до 30 тыс. человек получат такую меру поддержки», – сказал Аксенов.

Из-за логистики курортный сезон ожидают сложности.