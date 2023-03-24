Общество

Почти половина покупателей заметила быстрый рост цен

Покупатели заметили, что за март 2023 года цены стали расти быстрее. 45% опрошенных ожидают, что стоимость на продукты, товары и услуги останется на прежнем уровне.

Версия для печати

Почти каждый второй покупатель считает, что за март 2023 года цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем раньше. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования Фонда «Общественное мнение».

47% опрошенных заметили быстрый рост цен на основные продукты. 

28% считают, что стоимость товаров держится на том же уровне, 10% не увидели изменений, а 5% заявили, что цены растут медленнее.

23% покупателей ожидают, что цены продолжат расти, 45% – считают, что все будет по-прежнему, 8% – думают, что рост цен замедлится.

21% потребителей заметили рост цен на хлеб, 32% – на мясо, 28% – на молочную продукцию.

О подорожании хозтоваров и средств для уборки рассказали 18% опрошенных, 35% сообщили о росте цен на лекарства, 19% – на одежду, 17% – на электронику и стройматериалы.

Рост стоимости услуг ЖКХ отметили 35%, медицинские услуги стали дороже для 18% потребителей, а повышение цен на транспорт заметили 12% опрошенных.

ЕНП (единый налоговый платеж)

👆 За третий месяц квартала уведомление на взносы не нужно, а по НДФЛ на третий период квартала – нужно

Сдавать уведомления по ЕНП надо в том случае, если срок уплаты налога наступает раньше срока сдачи декларации. Поэтому на страховые взносы за третий месяц квартала уведомление не нужно. А по НДФЛ уведомления нужны всегда.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Малый и средний бизнес

💥Как молодому предпринимателю в регионе получить от государства 500 000 рублей

Правительство расширило поддержку молодежи, планирующей запустить или развивать свое дело. Эта стратегия предусмотрена как одно из первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.

💥Как молодому предпринимателю в регионе получить от государства 500 000 рублей

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Субсидиарная ответственность

К ответственности в деле о банкротстве может быть привлечен не только гендир

Портал «PROбанкроство» рассмотрел дело о банкротстве ООО «Арена». Суды трех инстанций привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее экс-директора Валентина Ляпкова.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Три кита нереальной франшизы: отсутствие независимости, несамостоятельность, управляемость

Сегодня будет рассуждение на основе судебной практики по поводу того, что такое франшиза глазами ФНС и судов с точки зрения их подходов к обвинениям в дроблении. Ибо запросы читателей надо выполнять.

Три кита нереальной франшизы: отсутствие независимости, несамостоятельность, управляемость
Налоги, взносы, пошлины

Льготы для бизнеса в 2023 году

Государство поддерживает бизнес с разных сторон, начиная со льготных кредитов, заканчивая пониженными ставками страховых взносов. Расскажем подробнее о самых популярных льготах, субсидиях и других мерах поддержки бизнеса в 2023 году.

Льготы для бизнеса в 2023 году
Читать еще