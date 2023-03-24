Почти половина покупателей заметила быстрый рост цен

Почти каждый второй покупатель считает, что за март 2023 года цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем раньше. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования Фонда «Общественное мнение».

47% опрошенных заметили быстрый рост цен на основные продукты.

28% считают, что стоимость товаров держится на том же уровне, 10% не увидели изменений, а 5% заявили, что цены растут медленнее.

23% покупателей ожидают, что цены продолжат расти, 45% – считают, что все будет по-прежнему, 8% – думают, что рост цен замедлится.

21% потребителей заметили рост цен на хлеб, 32% – на мясо, 28% – на молочную продукцию.

О подорожании хозтоваров и средств для уборки рассказали 18% опрошенных, 35% сообщили о росте цен на лекарства, 19% – на одежду, 17% – на электронику и стройматериалы.

Рост стоимости услуг ЖКХ отметили 35%, медицинские услуги стали дороже для 18% потребителей, а повышение цен на транспорт заметили 12% опрошенных.