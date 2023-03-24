Экономика России

За низкие тарифы на электричество бизнес заплатит 219 млрд рублей

Больше всего заплатят бизнесмены из Краснодарского края и Адыгеи. Субсидирование поможет снизить тарифы на электроэнергию для населения.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает бизнесу в 2024 году заплатить 219 млрд рублей, чтобы население меньше платило за электроэнергию. Об этом сообщает «Коммерсант».

В электросетевом комплексе действует механизм субсидирования, при котором бизнес помогает регионам сохранять низкие тарифы на электроэнергию для населения.

«Проект снижает риски негативных последствий для бюджетов субъектов РФ, возникающих вследствие необходимости компенсации превышения предельных объемов перекрестного субсидирования из регионального бюджета», – сказано в проекте ФАС.

Самый высокий годовой уровень субсидирования собираются установить в Краснодарском крае и Адыгеи – суммарно 15,5 млрд рублей.

Бизнесмены в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО суммарно заплатят 15 млрд рублей. В Башкирии и Самарской области предприятия будет платить по 12 млрд рублей в год за снижение тарифов для населения.

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