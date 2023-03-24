Социальная поддержка

Семьи погибших в СВО сотрудников органов внутренних дел получат право на жилье

Речь также идет о бывших сотрудниках МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, которые погибли в ходе спецоперации.

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Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий семьям сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, погибших в зоне СВО, воспользоваться положенной им единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья.

Еще до СВО такие сотрудники могли встать на учет, чтобы получить жилищную выплату.

Законом предусмотрено право сотрудников со стажем от 10 лет получить единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья.

В случае смерти (на службе или по болезни) право на эту льготу сохраняется за членами семьи в течение года.

Гибель в спецоперации закон не учитывает. И в случае трагедии, семья лишится положенной жилищной выплаты.

Кроме того, проект распространяет преимущественное право на жилищную выплату на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников органов внутренних дел. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

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