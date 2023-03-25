Самозанятые

Налоговый режим для самозанятых продлят после 2028 года

Но условия применения, наверняка, изменятся.

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Налоговый режим для самозанятых граждан будет продлеваться после 2028 года, но конкретные условия будут обсуждаться. Об этом заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета правительства РФ за 2022 год. 

По словам Мишустина, эксперимент с налоговым режимом для самозанятых работает эффективно.

«Действительно, эксперимент на профессиональный доход, а он у нас называется эксперимент, потому что мы его ввели на 10 лет, это было обдуманно, на сегодняшний день работает эффективно, – сказал Мишустин.

Самое главное преимущество – низкие налоговые ставки:  4 % при работе с физическими лицами, 6% – с юридическими лицами. Нет никаких отчетов, деклараций, простая регистрация через мобильное приложение. Оборот должен быть не более 2,4 млн рублей за год и не должно быть постоянного работодателя.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.

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