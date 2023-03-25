Мосбиржа определилась, как будет проводить торги на майских праздниках

Мосбиржа в нерабочий праздничный день понедельник 8 мая будет проводить торги на всех рынках за исключением отдельных инструментов на валютном рынке, рынке драгметаллов и внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Регламент работы указан на сайте площадки.

8 мая в обычном режиме будут проводиться торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, а также на срочном рынке.

В этот день на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами today) и сделок своп overnight.

Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ 8 мая будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.