Ценные бумаги

Мосбиржа определилась, как будет проводить торги на майских праздниках

В период майских праздников по действующему регламенту будут проводиться торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ в официальные рабочие дни 28 апреля, 2-5 мая, а также 10-12 мая; не проводятся торги на всех рынках биржи 29-30 апреля, 1 мая, 6-7 мая и 9 мая.

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Мосбиржа в нерабочий праздничный день понедельник 8 мая будет проводить торги на всех рынках за исключением отдельных инструментов на валютном рынке, рынке драгметаллов и внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Регламент работы указан на сайте площадки.

8 мая в обычном режиме будут проводиться торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, а также на срочном рынке.

В этот день на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами today) и сделок своп overnight.

Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ 8 мая будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Ценные бумаги

Мосбиржа определилась, как будет проводить торги на майских праздниках

В период майских праздников по действующему регламенту будут проводиться торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ в официальные рабочие дни 28 апреля, 2-5 мая, а также 10-12 мая; не проводятся торги на всех рынках биржи 29-30 апреля, 1 мая, 6-7 мая и 9 мая.

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