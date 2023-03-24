МСП в новых регионах получат дополнительную поддержку

Госдума предложила создать для МСП из новых регионов отдельную программу поддержки с более комфортными условиями для предпринимателей. Об этом пишет «ТАСС» ссылкой на зампреда комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфию Когогину.

«Мы ратуем за то, чтобы для новых территорий была разработана специальная программа развития поддержки предпринимательства. Особые условия, более комфортные, с минимальным административным давлением и максимальной свободой предпринимательства», – сообщила Альфия Когогина.

Также депутаты поддержат создание свободных экономических зон в новых регионах.

Ранее мы писали, что такой проект собираются внести в Госдуму в ближайшее время.

О том, что важно поддержать предпринимателей из новых регионов, заявлял президент Владимир Путин.

Напоминаем, что «Клерк» создал телеграм-чатдля помощи бухгалтерам и предпринимателям в новых регионах.