Малый и средний бизнес

МСП в новых регионах получат дополнительную поддержку

Депутаты поддержат создание свободной экономической зоны, а также предложат дополнительные программы, чтобы предпринимателям было комфортно работать.

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Госдума предложила создать для МСП из новых регионов отдельную программу поддержки с более комфортными условиями для предпринимателей. Об этом пишет «ТАСС» ссылкой на зампреда комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфию Когогину.

«Мы ратуем за то, чтобы для новых территорий была разработана специальная программа развития поддержки предпринимательства. Особые условия, более комфортные, с минимальным административным давлением и максимальной свободой предпринимательства», – сообщила Альфия Когогина.

Также депутаты поддержат создание свободных экономических зон в новых регионах.

Ранее мы писали, что такой проект собираются внести в Госдуму в ближайшее время.

О том, что важно поддержать предпринимателей из новых регионов, заявлял президент Владимир Путин.

Напоминаем, что «Клерк» создал телеграм-чатдля помощи бухгалтерам и предпринимателям в новых регионах.

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