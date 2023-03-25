Автоматизация учета

Скоро появится программное решение, которое значительно упростит подключение к налоговому мониторингу

С 2022 года компании из списка СЗПК обязаны присоединиться к системе налогового мониторинга в течение следующих трех лет. Процесс требует перенастройки информационных систем и изменения бизнес-процессов, а также привлечения значительного числа подрядчиков. Но можно сократить стоимость внедрения системы на 30%.

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Представители российского бизнеса выступили с планами консолидировать усилия и создать консорциум по внедрению комплексного решения для налогового мониторинга.

Группа Т1, аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, одна из ведущих компаний по аудиту и консалтингу ДРТ и ИТ-интегратор DBI подписали предварительное соглашение.

Участники соглашения объединили усилия для формирования единого решения «под ключ».:

  • Группа Т1 готова предложить для интеграции собственный ИТ-продукт T1 EasyTax, DBI – оказать услуги внедрения;
  • FinExpertiza и ДРТ – подготовить методологические документы.

 «Налоговый мониторинг – это настоящий вызов для компаний, который позволит им усовершенствовать свою финансовую и налоговую функцию. Мы надеемся, что в обозримом будущем мы увидим ситуацию, при которой налоговые органы будут исчислять налоги, а налогоплательщики просто контролировать их начисление», – прокомментировала Елена Трубникова, президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Компании хотят вывести российский рынок на новый уровень, а также предоставить IT-поддержку на всех этапах налогового мониторинга.

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