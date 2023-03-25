Скоро появится программное решение, которое значительно упростит подключение к налоговому мониторингу

Представители российского бизнеса выступили с планами консолидировать усилия и создать консорциум по внедрению комплексного решения для налогового мониторинга.
Группа Т1, аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, одна из ведущих компаний по аудиту и консалтингу ДРТ и ИТ-интегратор DBI подписали предварительное соглашение.
Участники соглашения объединили усилия для формирования единого решения «под ключ».:
- Группа Т1 готова предложить для интеграции собственный ИТ-продукт T1 EasyTax, DBI – оказать услуги внедрения;
- FinExpertiza и ДРТ – подготовить методологические документы.
«Налоговый мониторинг – это настоящий вызов для компаний, который позволит им усовершенствовать свою финансовую и налоговую функцию. Мы надеемся, что в обозримом будущем мы увидим ситуацию, при которой налоговые органы будут исчислять налоги, а налогоплательщики просто контролировать их начисление», – прокомментировала Елена Трубникова, президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Компании хотят вывести российский рынок на новый уровень, а также предоставить IT-поддержку на всех этапах налогового мониторинга.