Банкротство

Сбербанк и еще семь кредиторов требуют от Oracle почти миллиард рублей. Какие у них шансы

Восемь компаний оказались в реестре кредиторов российского юрлица Oracle АО «Оракл компьютерное оборудование». Информация о претензиях организаций появилась на сайте картотеки арбитражных дел, в общей сложности они требуют от разработчика ПО больше 900 млн руб.

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Восемь компаний требуют от российского юридического лица американской корпорации Oracle больше 900 млн руб.

Среди кредиторов разработчика ПО – Сбербанк, «Марвел дистрибуция», «ФОРС дистрибуция» и другие.

В отношении российского юрлица уже ввели процедуру наблюдения.

Бывший официальный дистрибутор американской компании в России «ФОРС дистрибуция» подала к Oracle иск почти на 440 млн руб. – в том числе более 403 млн рублей основного долга, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по госпошлине.

«Марвел Дистрибуция» надеется взыскать с Oracle 189 млн руб., «ФОРС – центр разработки» – 160,5 млн руб. Чуть более скромные требования у остальных: Сбербанк пытается получить от разработчика программного обеспечения 77 млн руб., «Нэк Нева коммуникационные системы» – 13 млн руб., группа ИТ-компаний «Борлас» – 11 млн руб., «Ньютек.ТВ» (профиль – ремонт коммуникационного оборудования) – 8 млн руб., «Инфосистемы джет» – 2 млн руб.

То, что российское юридическое лицо корпорации Oracle не погасило долги в обычном порядке и на текущем этапе ситуация, несмотря на издержки для деловой репутации, дошла до введения процедуры наблюдения в отношении должника, может свидетельствовать о последующих сложностях возврата долгов кредиторами.

«В процессе наблюдения временный управляющий совместно с кредиторами проведут анализ положения дел должника, наличия у него активов, наличия или отсутствия обстоятельств, указывающих на неправомерный вывод активов должником, и уже после этого можно будет делать реалистичные прогнозы о перспективах как „сатисфакции“, так и дальнейшего развития ситуации. Тем не менее, учитывая ресурсность конкретных кредиторов, вероятно, какого-то возмещения они так или иначе добьются», – пояснили «Клерку» в юридической фирме Bishenov&Partners.

В начале марта 2022 г. американская корпорация объявила о приостановке своей деятельности в России из-за СВО. Компания специализируется на производстве систем управления базами данных (СУБД), связующего программного обеспечения и бизнес-приложений, а также на поставке серверного оборудования.

Продукцию Oracle использовали многие крупные российские компании, среди которых – Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», ФНС и другие.

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