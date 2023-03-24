Отчетность в СФР

Бухгалтеры не понимают, что происходит с ЕФС-1 в 1С. И главное, что делать, если надо срочно сдавать отчет

За последнее время в чатах и каналах в Телеграме количество вопросов по ЕФС-1 именно в 1С увеличилось раз в десять. Мы поняли, что пора звать эксперта во всем разобраться.

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Вот примеры вопросов из «Красного уголка бухгалтера»:

«Подскажите, в 1с зарплата уже вышло обновление с появлением отчета ефс 1 для травматизма? А то у меня пока его нет в программе..как отдельного отчета. спасибо», спрашивает Елена Гаршина.

Или вот:

«Немного запуталась. Помогите, плиз! Правильно ли я понимаю, что форма ЕФС-1 включает в себя 4-ФСС,СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД? И что в 1С Зуп это пока три разных отчёта? Закрывается обособка, надо срочно сдавать».

На такие вопросы довольно быстро отвечают коллеги: например, в первром случае как отдельного отчета его в программе действительно нет, а во втором – это правда пока три разных отчета.

Но ведь кроме этих нюансов, есть тонны других, которые важно не только разобрать, но и попробовать на практике! Для этого на «Клерке» 4 апреля пройдет специальный мастер-класс, где эксперт:

  • разберет, как заполнять ЕФС-1;
  • объяснит, в какие сроки и как сдавать новый отчет;
  • покажет на практике, как это происходит в 1С.

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