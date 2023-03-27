Бухгалтеры пытаются понять, почему отсроченные взносы за 2022 год не вошли в сальдо ЕНС и ушли в резерв

В этом вопросе разбираются подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги отмечают, что отсроченные взносы, уплаченные в 2022 году с периодами МС.04.2022, МС.05.2022, МС.06.2022 и т. д., налоговики не включили в сальдо ЕНС, а зарезервировали.

Чтобы вернуть уплаченные отсроченные взносы за 2022 год на сальдо ЕНС, надо подать заявление об отмене зачете.

Но при этом заявления о зачете не было.

Суммы зарезервированы без заявления. Это сделала сама ФНС, не спрашивая желания страхователей.

Такая норма заложена в п. 5.2 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Если на ЕНС образуется отрицательное сальдо, сумма с резерва уходит на ЕНС (в размере отрицательного сальдо).

Если сальдо положительное, то убрать сумму из резерва на ЕНС можно только по заявлению об отмене зачета.