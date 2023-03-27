Если ИП не уплатит добровольный взнос в СФР, он потеряет право на больничные

Размер страховых взносов (без учета районного коэффициента) составляет 5 652,22 рублей.
Сумму взносов считают так: МРОТ на начало года умножают на тариф (2,9 %) и умножают на 12.
В северных районах сумма будет больше на районный коэффициент.
Эту сумму надо уплатить до 31 декабря 2023 года.
Если не уплатить, то правоотношения с ним по соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися с 1 января следующего года.
То есть, в этом случае ИП в 2024 году не будет получать оплату по больничным.
Об этом предупреждает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.
Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах читайте в нашей статье.