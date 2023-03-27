Если ИП не уплатит добровольный взнос в СФР, он потеряет право на больничные

Размер страховых взносов (без учета районного коэффициента) составляет 5 652,22 рублей.

Сумму взносов считают так: МРОТ на начало года умножают на тариф (2,9 %) и умножают на 12.

В северных районах сумма будет больше на районный коэффициент.

Эту сумму надо уплатить до 31 декабря 2023 года.

Если не уплатить, то правоотношения с ним по соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися с 1 января следующего года.

То есть, в этом случае ИП в 2024 году не будет получать оплату по больничным.

Об этом предупреждает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах читайте в нашей статье.