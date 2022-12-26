Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах

В 2023 году введут новые правила добровольного страхования, которые не предполагают выплату декретных.

Но те, кто на момент внедрения новых правил уже будет зарегистрирован в ФСС (СФР) добровольцем, смогут получать пособия по старым правилам.

Добровольное страхование-2022: сколько платить

Чтобы иметь право на получение пособий по больничному листу, ИП надо вступить в добровольные правоотношения с ФСС и уплатить взносы. Причем сделать это надо заранее.

Если пройдете процедуру регистрации и уплатите взносы в 2022 году, право на больничные получите в 2023 году.

Самый быстрый способ регистрации добровольцем – через Госуслуги.

В своем личном кабинете ИП выбираете Орган власти – ФСС.

Затем – регистрация добровольного социального страхования.

Затем – Регистрация лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному соцстрахованию.

Через 3 рабочих дня вас зарегистрируют, выдадут уведомление и реквизиты для уплаты взносов.

До 31.12.2022 надо успеть уплатить страховые взносы.

Сумма взносов – это стоимость страхового года. Ее определяют так: МРОТ на начало года умножают на тариф (2,9 %) и умножают на 12.

За 2022 год взнос составляет 13 890×2,9% х 12 = 4 833,72 руб.

Обратите внимание! Если в вашем регионе действует районный коэффициент, то взносы увеличиваются на этот коэффициент.

Добровольное страхование-2022: сколько получать

Уплатив взносы в 2022 году, ИП получает право на выплату больничных (в том числе, декретных, в 2023 года).

Пособие будут считать из МРОТ, который действует на начало страхового случая. В 2023 году МРОТ будет 16 242 руб.

При этом для больничных имеет значение страховой стаж.

Проценты оплаты пособия по стажу такие же. как у наемных работников:

при стаже до 5 лет – 60 %;

при стаже от 5 до 8 лет – 80 %;

при стаже свыше 8 лет – 100 %.

С первого дня болезни больничный оплачивает ФСС (СФР).

Средний дневной заработок в каждом месяце считают отдельно – это МРОТ, деленный на количество календарных дней месяца.

Пример № 1

ИП уходит на больничный с 17.01.2023 по 30.01.2023. Его страховой стаж 10 лет.

Месяц Календарные дни месяца Дни, подлежащие оплате Средний дневной заработок Размер пособия НДФЛ Сумма к выплате Январь 2023 31 14 523,94 7 335,16 954,00 6 381,16

Пример № 2

ИП уходит на больничный по беременности и родам с 17.01.2023 по 05.06.2023.

Месяц Календарные дни месяца Дни, подлежащие оплате Средний дневной заработок Размер пособия НДФЛ Сумма к выплате Январь 2023 31 15 523,94 7 859,10 х х Февраль 2023 28 28 580,07 16 241.96 Март 2023 31 31 523,94 16 242,14 Апрель 2023 30 30 541,40 16 242,00 Май 2023 31 31 523,94 16 242,14 Июнь 2023 30 5 541,40 2 707,00 Итого х 140 х 75 534,34 0 75 534,34

Добровольное страхование-2023: старые правила

Если вы не успели вступить в добровольные правоотношения в 2022 году, это можно сделать в 2023 году по старым правилам.

Но только до того, как введут новые правила.

Их планируют внедрить с 1 июля 2023 года. Сейчас пока они только в проекте. Проект размещен на федеральном портале.

По старым правилам в 2023 году вы также проходите регистрацию, уплачиваете взнос. Право на больничные (в том числе, декретные) у вас будет с 2024 года.

Внимание! По новым правилам права на оплату декретных у ИП не будет вообще. Поэтому если ИП планирует уйти в декрет в 2024 году, надо в начале 2023 года вступить в добровольные правоотношения с ФСС по старым правилам.

Размер взноса в 2023 году – 16 242×2,9% х 12 = 5 652,22 руб.

Оплата больничных в 2024 году будет по МРОТ 2024 года. Пока этот показатель неизвестен.

Добровольное страхование-2023: новые правила

Повторимся, что пока новые правила не утвердили. Есть только проект.

Будет единая система добровольного страхования как для ИП, так и для самозанятых.

Размер взноса зависит от выбранной страховой суммы (2 МРОТ или 3 МРОТ). Тариф – 3,84%.

Платить взносы надо ежемесячно до конца месяца. Если не уплатили – страхование прекращается.

Оплачивать больничные будут после 6 месяцев уплаты взносов.

Смотрите в таблице основные условия новой системы добровольного страхования для ИП и самозанятых.

Показатель Значение Страховая сумма 32 484 руб. или 48 726 руб. Когда платить ежемесячно равными платежами начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявление Срок уплаты до последнего числа месяца Размер платежа 3,84% Сумма взноса в месяц 1 247,38 руб. или 1 871,08 руб. Когда можно не платить взносы за период временной нетрудоспособности, подтвержденный больничным листком;

за 1 месяц в течение каждых 6 месяцев непрерывной уплаты взносов Учет стажа при оплате больничных до 5 лет – 60%;

с 5 до 8 лет – 80%;

свыше 8 лет – 100% Учет периода уплаты взносов при оплате больничных после 6 месяцев уплаты взносов – 70%;

после 12 месяцев уплаты взносов – 100%

Размер пособия зависит от застрахованной суммы.

Формула такая: Страховая сумма (32 484 или 48 726) /календарные дни месяца (28, 30 или 31) х дни болезни.

Смотрите в таблице, сколько можно получить, застраховавшись по новым правилам.

Стаж Период уплаты При страховой сумме 2 МРОТ (до вычета НДФЛ) При страховой сумме 2 МРОТ (до вычета НДФЛ) до 5 лет (60%) от 6 до 12 месяцев (70%) 13 643,28 20 464,92 от 12 месяцев (100%) 19 490,40 29 235,60 от 5 до 8 лет (80%) от 6 до 12 месяцев (70%) 18 191,04 27 286,56 от 12 месяцев (100%) 25 987,20 38 980,80 от 8 лет (100%) от 6 до 12 месяцев (70%) 22 738,80 34 108,20 от 12 месяцев (100%) 32 484,00 48 726,00

По новым правилам страховыми будут такие случаи:

болезнь;

травма;

протезирование;

карантин;

процедура ЭКО;

аборт;

уход за заболевшими членами семьи, в том числе – ребенком.

Если ИП к 01.07.2023 уже состоит в добровольных правоотношениях, он может (при желании) перейти на страхование по новым правилам.

Это можно сделать с 1 июля по 31 октября 2023 года. Тогда уже уплаченные взносы по тарифу 2,9% от МРОТ зачтут в счет взносов 3,84% от 2 и 3 МРОТ.