Банки

Иностранцам будет легче открыть счет в российском банке

Сейчас по нормам антиотмывочного закона № 115-ФЗ нельзя открывать банковские счета и карты без личного присутствия самого клиента или его представителя. Это исправят для иностранных физлиц и компаний.

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В Госдуму внесен законопроект с поправками в 115-ФЗ,

Российские банки будут заключать договоры с иностранными банками, чтобы те проводили идентификацию клиента.

Таким образом, иностранцы смогут открыть счет в нашем банке дистанционно, открыть карту и перевести на нее деньги со своего счета в иностранном банке.

Аналогично смогут открыть счет и иностранные фирмы. Иностранный банк проведет идентификацию представителя компании-нерезидента. В итоге инофирма откроет счет в российском банке, как будто ее директор лично присутствовал в офисе нашего банка.

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