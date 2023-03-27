Иностранцам будет легче открыть счет в российском банке

В Госдуму внесен законопроект с поправками в 115-ФЗ,

Российские банки будут заключать договоры с иностранными банками, чтобы те проводили идентификацию клиента.

Таким образом, иностранцы смогут открыть счет в нашем банке дистанционно, открыть карту и перевести на нее деньги со своего счета в иностранном банке.

Аналогично смогут открыть счет и иностранные фирмы. Иностранный банк проведет идентификацию представителя компании-нерезидента. В итоге инофирма откроет счет в российском банке, как будто ее директор лично присутствовал в офисе нашего банка.