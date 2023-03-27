Инвесторы не могут удаленно закрыть ИИС у брокера Тинькофф

Теперь клиенты не могут закрыть ИИС быстро и удаленно. Они должны лично приехать в офис банка или направить туда нотариально заверенное поручение, пишет «Коммерсант».

Раньше же инвесторы могли закрыть ИИС из личного кабинета и не приезжать в Москву из других регионов.

Главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян считает, что брокер думает о своей безопасности и пытается минимизировать операционные риски. Легкая процедура закрытия ИИС может вызвать массовую активность инвесторов.

Юристы считают такие требования брокера чрезмерными, ведь зарубежные клиенты не всегда могут лично приехать в офис.

Инвесторы в праве в любой момент и в одностороннем порядке расторгнуть договор с брокером.

Для этого достаточно письменного уведомления и поручения на снятие с учета ценных бумаг, если они остались. Эти документы можно отправить заказным письмом.