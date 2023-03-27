Самозанятые

Самозанятых нанимает каждая пятая компания

Чаще всего к самозанятым обращаются небольшие компании из сферы IT, строительные и транспортно-логистические организации.

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Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Среди самозанятых наиболее востребованы проектировщики, программисты, водители, дизайнеры и маркетологи.

В 23% случаев к самозанятым обращаются небольшие компании численностью сотрудников до 100 человек, 18% – от 1 тыс. человек.

Чаще всего самозанятых привлекают работодатели из транспортно-логистической сферы (32%), строительных организаций (29%) и IT-компаний (22%).

С 2021 года юридические лица стали обращаться к слугам самозанятых на 3% чаще.

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