Самозанятых нанимает каждая пятая компания

Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Среди самозанятых наиболее востребованы проектировщики, программисты, водители, дизайнеры и маркетологи.

В 23% случаев к самозанятым обращаются небольшие компании численностью сотрудников до 100 человек, 18% – от 1 тыс. человек.

Чаще всего самозанятых привлекают работодатели из транспортно-логистической сферы (32%), строительных организаций (29%) и IT-компаний (22%).

С 2021 года юридические лица стали обращаться к слугам самозанятых на 3% чаще.