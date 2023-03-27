Не забудьте сегодня сдать уведомление на НДФЛ за март и взносы за февраль

В уведомлении по сроку 27.03.2023 будут такие строчки:
Налог
КБК
Код периода
Год
НДФЛ
18210102010011000110
21/03
2023
Страховые взносы
18210201000011000160
21/02
2023
Как заполнить мартовское уведомление и уплатить налоги на ЕНП, на «Клерке» вышел подробный разбор: сохраните себе. Сможете скачать и нужные образцы.
Кроме того, сегодня надо сдать персонифицированные сведения (ПСФЛ) за февраль, а также подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (если были кадровые переводы в феврале).
О последних разъяснения по ПСФЛ можно почитать в этой статье.