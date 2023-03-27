ЕНП (единый налоговый платеж)

Не забудьте сегодня сдать уведомление на НДФЛ за март и взносы за февраль

Сегодня истекает срок сдачи уведомления по ЕНП. Оно нужно, если вы платите налоги на КБК ЕНП платежками со статусом 01.

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В уведомлении по сроку 27.03.2023 будут такие строчки:

Налог

КБК

Код периода

Год

НДФЛ

18210102010011000110

21/03

2023

Страховые взносы

18210201000011000160

21/02

2023

Как заполнить мартовское уведомление и уплатить налоги на ЕНП, на «Клерке» вышел подробный разбор: сохраните себе. Сможете скачать и нужные образцы.

Кроме того, сегодня надо сдать персонифицированные сведения (ПСФЛ) за февраль, а также подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (если были кадровые переводы в феврале).

О последних разъяснения по ПСФЛ можно почитать в этой статье.

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