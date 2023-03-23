Персонифицированные сведения о физлицах: последние разъяснения

Проблемы

Кого включать в этот отчет, а кого не включать, какие выплаты идут в строку 070, а какие – не идут, с чем будут сравнивать строку 070 и т. д.

В последнее время вышло несколько разъяснений по поводу этого отчета.

На кого сдавать

Работников, которым не начисляют зарплату, тоже надо включать в ПСФЛ. Об этом сообщила ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы налогоплательщиков.

То есть, в этом плане все аналогично, как было с формой СЗВ-М.

Что касается руководителя некоммерческой организации без зарплаты, то тут могут быть варианты.

Если руководитель работает по трудовому договору или договору ГПХ, то его в отчет включают.

Если отношения оформлены соответствии с протоколом общего собрания, то такой руководитель без зарплаты не относится к числу застрахованных лиц. В этом случае его включать в ПСФЛ не надо.

Такое разъяснение ФНС дала в письме от 02.03.2023 № БС-4-11/2477@.

Когда сдавать

Срок сдачи ПСФЛ – ежемесячно до 25 числа.

Но дело в том, что те же данные, которые фигурируют в ПСФЛ, содержатся и в РСВ, который сдают ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Причем сдавать корректировку ПСФЛ можно только до того момента, пока не сдан РСВ.

В связи с этим возникает вопрос о ПСФЛ за последний месяц квартала. А нужен ли он вообще? Над этим вопросом задумались в ФНС.

По норме НК РФ отчет надо сдавать каждый месяц, по логике – отчет за третий месяц не имеет смысла. Это только лишняя работа для бухгалтеров по сдаче и для налоговиков по приему.

ФНС считает, что за третий месяц каждого квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь) сдавать персонифицированные сведения не надо (письмо от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@).

Но эту позицию ведомства должен согласовать Минфин.

Что с чем сравнивать

ФНС выпустила письмо от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@ с контрольными соотношениями по РСВ и ПСФЛ.

Одно из них – сравнение по количеству застрахованных лиц в ПСФЛ и РСВ. Сравнят сведения за каждый месяц.

На скольких человек сдали ПСФЛ, столько и должно быть в РСВ. Если не сходится, ФНС запросит пояснения.

Еще одно сравнение – строки 070 ПСФЛ и строки 140 подраздела 3.2.1 раздела 3 РСВ.

Допускается несоответствие, но нее более чем на 10%.

Если результат отличается больше чем на 10%, запросят пояснения.

Сравнение будет идти как в общем по всем начислениям в компании, так и по каждому конкретному человеку.

Причем все эти контрольные соотношения будут работать и за третий месяц квартала, в частности. Хотя ФНС считает, что отчет за третий месяц нее нужен, но в алгоритм проверки (контрольные соотношения) он тоже входит.

О том, как заполнить отчет о персонифицированных сведениях о физлицах в 1С читайте в нашем разборе.