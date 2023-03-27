Пользователи интернета

«Сбер Еаптека» будет продавать рецептурные лекарства онлайн

Сервис от «Сбера» начал эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов в Белгородской области. Оформить заказ можно, если есть электронный рецепт от врача.

Версия для печати

Сервис «Сбер Еаптека» начал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Об этом пишет «Коммерсант».

Заказать лекарства онлайн можно пока что только в Белгородской области. В планах запустить дистанционные продажи в Москве и Московской области.

С доставкой нельзя заказывать наркотические и психотропные вещества.

Для оформления заказа нужно получить у врача электронный рецепт, авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Сбер Еаптека» и дать согласие на проверку электронного рецепта в региональной ЕГИСЗ.

Как только курьер доставит заказ, ему нужно показать паспорт или доверенность от покупателя, если лекарство получает другой человек.

В октябре 2022 года Госдума приняла закон об экспериментальной онлайн-продаже рецептурных препаратов.

В февраля 2023 года правительство упросило процедуру получения разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Отчетность в СФР

😱Последние места на мастер-класс по заполнению ЕФС-1: сможете задать самые горячие вопросы

Отчетность в новый Соцфонд бухгалтеры уже почти освоили, но вопросы остаются, и особенно в 1С, где далеко не всем удается найти нужные отчеты с первого раза. Не упустите шанс узнать, как все сделать на практике правильно.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бухгалтеры

Пост недели в «Красном уголке бухгалтера»: клерки спорят, как правильно списать ОС, пришедшее в негодность

По какой стоимости списывается ОС, пришедшее в негодность на основании заключения эксперта? По остаточной без учета НДС? В ответ на этот вопрос бухгалтеры начали обсуждать, кого можно привлечь для комиссии, а потом выяснилась весьма неожиданная подробность. В общем, вы многое пропускаете, если еще не в КУБе :)

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Информационные технологии

🧐Верите, что нейросеть заменит бухгалтеров? Мы думаем, что вряд ли заменит, но помогать точно будет

Пока весь интернет обсуждает, заменит ли ChatGPT людей, мы решили никого не заменять, а сделать нашу работу для вас еще лучше. Потестили: нейросеть помогла ответить на целый десяток вопросов наших читателей. Дальше больше!

Психология для бухгалтера

Бухгалтер и его психологические барьеры

Наверняка вы сталкивались на собеседованиях с тем, что вас спрашивают о том, куда вы хотите расти, как видите свою карьеру через несколько лет. Как правило, ответы на эти вопросы достаточно стандартные.

Бухгалтер и его психологические барьеры
Читать еще