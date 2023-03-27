«Сбер Еаптека» будет продавать рецептурные лекарства онлайн

Сервис «Сбер Еаптека» начал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Об этом пишет «Коммерсант».

Заказать лекарства онлайн можно пока что только в Белгородской области. В планах запустить дистанционные продажи в Москве и Московской области.

С доставкой нельзя заказывать наркотические и психотропные вещества.

Для оформления заказа нужно получить у врача электронный рецепт, авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Сбер Еаптека» и дать согласие на проверку электронного рецепта в региональной ЕГИСЗ.

Как только курьер доставит заказ, ему нужно показать паспорт или доверенность от покупателя, если лекарство получает другой человек.

В октябре 2022 года Госдума приняла закон об экспериментальной онлайн-продаже рецептурных препаратов.

В февраля 2023 года правительство упросило процедуру получения разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.