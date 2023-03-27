RuStore проверит смартфоны на вирусы

Отечественный магазин мобильных приложений RuStore вместе с «Лабораторией Касперского» запустил технологию, с помощью которой пользователи могут проверить свои смартфоны на наличие вирусных программ. Об этом сообщается на сайте VK.

«Пользователь в любое время может запустить диагностику вручную или отключить проверку в профиле в приложении RuStore. Если устройство заражено, при запуске последней версии стора в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы. Пользователь сам решает, как поступить с опасным приложением – удалить его или оставить», – сказано в сообщении.

В третьем квартале 2022 года «Лаборатория Касперского» предотвратила больше 5 млн кибератак на смартфоны.

Чтобы не подвергать свои гаджеты угрозам, эксперты советуют скачивать приложения только на официальных ресурсах и следить за разрешениями, которые они запрашивают. Также хорошей защитой станет двухфакторная идентификация.

RuStore запустили в мае 2022 года, магазин предоставляет приложения для телефонов на платформе Android. RuStore насчитывает больше 8 млн пользователей.