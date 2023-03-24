👉Бесплатный вебинар о том, как сделать кадровые документы электронными без штрафов

Несмотря на то, что кадровый ЭДО для работодателей все еще не стал обязательным, многие начальники пришли к своим бухгалтерам и кадовикам с предложением перейти прямо сейчас. Ну а чего тянуть?

Бухгалтеры ищут выход, как все сделать правильно – чтобы и удобно было всем, и трудовая инспекция штрафами не накрыла.

Ловите бесплатный вебинар, на котором узнаете ответы на все эти вопросы.

Эксперт подробно расскажет: как перейти на КЭДО в 1С:Предприятие 8.3;

какие есть системы КЭДО: плюсы и минусы;

почему 1С:Кабинет сотрудника и кому он подходит;

и многое другое.

Встречаемся онлайн 28 марта в 11:00 мск.

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