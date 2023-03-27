Из-за каких ошибок заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов не примут

Причины отказов – разные. Своими историями делятся наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».
В частности, бухгалтеры заявляют, что отказ приходит из-за того, что в ОКТМО указано 11 знаков, а не 8.
Кроме того, иногда в отказе пишут, что «для этого КБК не предусмотрен признак налогового агента».
Поясним, в заявлении надо указать признак налогового агента: 1 – да, 2 – нет.
Для зачета ЕНП в счет взносов надо ставить признак 2.
Иногда отказ приходит из-за нехватки денег на ЕНС. Так бывает, если уплаченные взносы списали в счет догов по другим налогам.
Чтобы иметь возможность уменьшать налоги на взносы, ИП не должен иметь налоговых долгов в течение всего года (пока не наступи срок уплаты взносов).
Иногда бухгалтеры ошибаются в КБК или сроках уплаты.
В заявлении надо указывать такие КБК и сроки:
Взносы
КБК
Срок уплаты
взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год
182 1 02 02000 01 1000 160
09.01.2024
взносы 1% за 2023 год
182 1 02 03000 01 1000 160
01.07.2024
взносы 1% за 2022 год
182 1 02 14010 06 1005 160
03.07.2023
Мы сделали подробный разбор, как заполнить заявление о зачете в программе «Налогоплательщик ЮЛ».
Ликбез про фиксированные взносы ИП в 2023 года тоже публиковали.