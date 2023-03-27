Пост недели в «Красном уголке бухгалтера»: клерки спорят, как правильно списать ОС, пришедшее в негодность

В «Красном уголке бухгалтера» иногда разгораются нешуточные страсти. Вот под этим постом, например, уже 111 комментариев. 111, Карл!

Вопрос был такой:

«Здравствуйте. По какой стоимости списывается ОС, пришедшее в негодность на основании заключения эксперта? По остаточной без учета ндс?»

Коллеги стали предлагать Виктории списать по балансовой стоимости.

А в ответ она решила уточнить: можно ли привлечь собственника для комисии в такой ситуации? И еще: «конкурсный управляющий списал ОС самостоятельно, не создавая комиссию и еще указал первоначальную стоимость вместе с НДС». И дальше:

«Он был без штата. Списал оборудование без создания комиссии, но в акте на списании написано что он председатель комиссии».

Героя этой прекрасной истории бухгалтеры начали в ответ защищать – с его стороны, мол, все нормально. Но подробностей стало выясняться все больше.

Обсуждение еще не закончилось: приходите подискутировать вместе с нами!

И да, в «Красном уголке бухгалтера» нас прямо сейчас уже 11 771 человек. Давайте сделаем 12 тысяч?

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