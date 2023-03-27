😱Последние места на мастер-класс по заполнению ЕФС-1: сможете задать самые горячие вопросы

Что еще вы могли забыть или не знать: когда и какой раздел ЕФС-1 сдавать и когда сдавать не надо;

какой раздел надо сдать в апреле и что в нем учесть;

где все эти новые отчеты найти в 1С и почему их у вас может не быть;

как все сведения указать правильно и избежать типичных ошибок.

Все ответы на эти вопросы дадим на мастер-классе 4 апреля. Эксперт – Елена Пономарева, гуру кадрового учета и новой отчетности, все покажет в 1С на практике.

Сможете задать любые вопросы и сразу поправить у себя неправильно заполненные строчки.

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