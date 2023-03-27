Новости ФНС

С помощью «Моего налога» самозанятые смогут проводить бесконтактную оплату. ФНС ищет способы, как это сделать

Налоговики ищут разработчиков SoftPOS-решений, которые смогут сделать оплату в приложении «Мой налог» бесконтактной.

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ФНС пока видит это так: технология позволит использовать мобильное устройство для приема оплаты с банковских карт (смартфон с NFC) без дополнительных устройств и формировать чеки.

То есть самозанятый установит на телефон специальное дополнительное приложение, а покупатель сможет к такому телефону приложить свою банковскую карту.

Чек сформируется автоматически, сообщает Телеграм-канал «Мытарь».

Подробное описание того, что хочет ФНС, мы прикрепили здесь.

Пока речь идет только про решения на платформе Android, и вероятно, удобным это решение станет только для самозанятых, чьи заказчики встречаются с ними лично. То есть, например, это может быть повар-кондитер, фотограф или специалист из сферы услуг.

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