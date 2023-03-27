Арендные отношения

В Москве впервые за 10 лет торговые площади опустели на 14%

Собственники торговых центров разбивают большие помещения на маленькие, чтобы их арендовали представители локальных брендов.

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В первом квартале 2023 года средняя доля свободных площадей в торговых центрах Москвы достигла 14%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP.

«Доля свободных площадей в ТЦ Москвы стала максимальной за последние 10 лет, заметно обновив результат предыдущего квартала, который также был рекордным. До этого показатель превышал отметку в 10% в 2016, когда в пике достигал 11,5%», – сообщили консультанты.

Эксперты считают, что количество свободных площадей в торговых центрах достигнет пика, а затем ситуация стабилизируется.

Торговые площади освобождаются после расторжения договоров аренды с иностранными ритейлерами.

Владельцы ТЦ уже начали дробить большие помещения на мелкие, чтобы небольшие локальные бренды могли позволить себе аренду и предлагать свои товары покупателям.

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